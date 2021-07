Vero Zuma revela cómo es comer en España

05/07/2021 - 21:47 Pura Vida

La comunicadora española Verónica Zumalacárregui estrenará mañana en El Gourmet "Los antojos de Vero", un nuevo ciclo de divulgación de la cultura culinaria, esta vez y a raíz del contexto pandémico, centrado en su país para compartir "lo que significa comer en España".

Tras el suceso de "Me voy a comer el mundo" desde el que impuso un modo personal y fresco de conocer la cocina y los sabores del mundo, la periodista, de 33 años, enfrenta los avatares de la pandemia de coronavirus inventando un nuevo formato remitido a España.

"La pandemia me lo puso en bandeja y he convertido la situación obligatoria en una oportunidad por mostrar y compartir con mis seguidores mi cultura gastronómica y lo bien que se come aquí", señaló Zumalacárregui a Télam.

El primer antojo es el jamón ibérico, por lo que viaja a Salamanca, visita una fábrica donde se curan las patas de jamón y conoce a Florencio Sanchidrián, el mejor cortador de jamón del mundo y el segundo episodio la llevará a la isla canaria de El Hierro donde, además de probar manjares y hacer buceo, se aloja en el Hotel Puntagrande que está en el libro Guinness de los Récords como el hotel más pequeño del mundo.

"Sigo siendo natural y expresiva, pero desde una faceta más personal porque me dirijo al espectador con la cámara en mano, con mis observaciones a tiempo real, incluyo encuestas en mis redes sociales y en realidad es un reflejo de mis planes, de mi ocio culinario ya que gran parte de mi ocio lo destino a comer", dijo.