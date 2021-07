''La Voz'' enfrenta retraso y polémica

05/07/2021 - 22:04 Pura Vida

La producción del reality La Voz Argentina tenía previsto retomar las grabaciones a partir del 12 de julio. Pero las restricciones impuestas por el gobierno nacional para el ingreso al país, en medio del rebrote de los casos de coronavirus, cambiaron los planes, ya que casi todos los coaches y jurados se encuentran en el exterior.

Lali está en Madrid, y la familia Montaner, incluida Stefi Roitman, la host digital del certamen, permanece en Miami. Además, una vez que logren ingresar a la Argentina tendrán que cumplir con el aislamiento obligatorio, para recién entrar en contacto con sus equipos de trabajo, cuidando los protocolos preventivos. Todo esto ocasionaría algunas demoras, aunque todavía hay mucho material grabado, según lo reflejó La Pavada, de diario Crónica.

Y mientras la producción del certamen musical de Telefé, que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, lidia con esta logística, la gala del domingo generó una polémica en las redes sociales por la participación de Bianca Cherutti, la hija de Miguel Ángel, quien logró que Lali y el dúo Ricky y Mau se dieran vuelta y le ofrecieran formar parte de sus equipos, para terminar optando por los venezolanos.

Si bien, ningún integrante del jurado conocía el vínculo de la joven con el imitador, en las redes la criticaron por ocupar un lugar que le hubiera servido más a un artista desconocido, mientras excompañeros del "Cantando", el reality de Laflia, cuestionaron el hecho de que a Bianca le permitieran concursar cuando a ellos les habrían negado la oportunidad por haber participado en un certamen del canal de la competencia el año pasado.

Bianca participó junto a su padre en el " Cantando 2020", conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, como reemplazo de Charlotte Caniggia y su compañero. En una de las galas, padre e hija homenajearon a María Martha Serra Lima.

"Bianca Cherutti estuvo en el Cantando 2020, y ahora en La Voz - Telefé. A mí me llamaron los produs de la voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, no podía ser parte... venimos bien...", disparó en Twitter, Nell Valenti, ex partenaire de Esmeralda Mitre.

A su vez, su novia Melina de Piano, quien estuvo en el "Cantando" como compañera de Alex Caniggia y Pablito Ruiz, también apuntó contra el programa: "Bianca Cherutti estuvo en el Cantando y también en La Voz. Copaaaaaado eh. Estoy muy desilusionada en este momento… Qué triste lo que la tiene que remar un artista en este bendito país", posteó.

Pero algunos usuarios en las redes remarcaron que Cherutti fue simplemente un reemplazo durante el "Cantando", mientras que Nell y Melina formaron parte del staff fijo como participantes.