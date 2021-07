Celena Díaz Roldán no dejó pasar la oportunidad de “La Voz”

06/07/2021 - 21:18 Pura Vida

Si hay algo que le sobra a Santiago del Estero son voces buscando su lugar en la escena artística. Y el reality de Telefé, "La Voz Argentina", que llega a la provincia a través de Canal 7, está siendo una gran vidriera para muchas de ellas. Esta noche será el turno de la cantante de cumbia Celena Díaz Roldán para ir por sus sueños, después de que el público se conmoviera con las presentaciones de Pablo Araujo y Santiago Costas Jiménez, quienes ya forman parte del equipo de Soledad Pastorutti.

Celena tiene 20 años y canta desde los 10. Se desarrolló en un ambiente musical, siendo testigo de los pasos que su padre, Ysmael Díaz, daba con el cuarteto al frente de su propia banda. Y sin que ella llegara a proyectar ningún futuro con la música, durante un festival se animó a subirse al escenario. De ahí en más, puso su voz al servicio de las canciones del recuerdo, baladas, y después cumbia, acompañada por la guitarra o el güiro.

Cuando en el 2019 vio la convocatoria de "La Voz" no estaba convencida de presentarse. Pero fue su papá quien la motivó a no dejar pasar la oportunidad, y a probarse. Acompañada por él viajó a Córdoba, adonde se realizaba el casting. "Llegamos a las 5 de la mañana y me tocó audicionar al mediodía", recuerda. Para Celena el hecho de haberse animado a ir por más la conectó con la confianza que dice que aún siente que le falta, además de permitirle vincularse con otros, que como ella, van detrás de un sueño. "Es una gran oportunidad, y uno se encuentra con gente que tiene tu mismo objetivo, tu mismo destino", señala.

Mientras da sus pasos en medio de la música, esta joven cursa la carrera de Fonoaudiología en la Universidad Católica de Santiago del Estero, por lo que su ámbito de trabajo estará siempre ligado a la voz, al sonido, y al silencio.

Celena no quiere apurar sus tiempos. Sin embargo, hay algo a lo que desea imprimirle más ritmo, y eso es su propio disco. "Es algo que quiero hacer desde hace bastante. Ya estoy componiendo mis propias canciones. Tengo ganas de sacar mi primer disco, y no demorarme más", relata. Y asegura que quiere seguir recorriendo la música, porque es lo más lindo que tiene la vida.

Habrá que estar atentos esta noche para verla desplegar su potencial delante del reconocido jurado de "La Voz", integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Ricky y Mau y Lali, quienes en las audiciones a ciegas reciben a los participantes de espaldas, para solo darse vuelta si las voces llegan a convencerlos.