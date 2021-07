Nati Jota publicó una foto del “Tucu” Correa en ropa interior para “descomprimir” y las redes estallaron

08/07/2021 - 10:21 Pura Vida

La conocida influencer Nati Jota revolucionó las redes sociales al postear una foto de Joaquín "Tucu" Correa en ropa interior, en pleno festejos por el encuentro que Argentina le ganó a Colombia por penales y que le dio la clasificación a la final de la Copa América.

"Un poco de Tucu en bolas para descomprimir", fue la frase que acompañó la foto y que generó una fuerte indignación en los seguidores de la propia Nati, a quien la acusaron de sexualizar al deportista.

Un poco de Tucu en bolas para descomprimir pic.twitter.com/Eg0fVhkV5X — NATI JOTA (@natijota) July 7, 2021

"Si te sexualizan a vos con mucha razón haces un escándalo y no te dan los dedos para tuitear enojada, porque justamente está mal. No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel", le reclamó una seguidora. "¿Qué dirían si fuera una minita la de la foto?", cuestionó otro usuario.

Al ver las repercusiones de su publicación, Nati no tardó en reaccionar y respondió furiosa. "Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío", comenzó su descargo.

Y continuó: "Primero: saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi ort... o las paj... que se harían y no digo nada? Segundo: ¿No les da para entender que es DISTINTO?".

En ese sentido explicó contundente: "Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno??? Pensás que le incomoda o le da miedo??? O algo así?? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha".

Cabe recordar que Nati había confesado que está "enamorada" de Correa y que incluso le escribió varios mensajes privados, pero que él nunca le respondió.