Kiefer Sutherland será Roosevelt en "The First Lady"

El multipremiado actor británico Kiefer Sutherland, reconocido por su papel como Jack Bauer en la exitosa tira de acción "24", se pondrá en la piel del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en la primera temporada de "The First Lady", serie de antología que retratará a ese histórico personaje y a otros dos mandatarios de ese país a través de la mirada de sus esposas. En tanto, Gillian Anderson será Eleanor Roosevelt en esta primera entrega que aún no tiene fecha confirmada de estreno, pero se prevé que llegue durante la próxima primavera. Descripta como una propuesta reveladora sobre el detrás de escena de la Casa Blanca, "The First Lady" hará foco tanto en las vidas personales como políticas de los protagonistas respecto a las trayectorias que los llevaron a instalarse en la Casa Blanca.