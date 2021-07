Luciano ''El folclore uno lo lleva adentro y trato de ir fusionando''

11/07/2021 - 21:01 Pura Vida

''Como siempre'', canción que Luciano Pereyra grabó con su colega chilena Denise Rosenthal, es un indicio del nuevo disco que tiene pensado lanzar en el segundo semestre de 2021. "El laburo de laboratorio de hacer un disco es maravilloso, pero salir a cantarlo no tiene explicación. Cuando salgo al escenario y me pongo a cantar y veo todo el público que encima te ayuda a tocar las canciones es un regalito de Dios para seguir estudiando y trabajando", aseguró Pereyra en una entrevista con Adrián Mouján, de la agencia Télam.

¿Qué podés adelantar acerca de los ritmos que aparecen en las canciones de ese próximo disco?

Me divierto porque es un juego, son ritmos con los que puedo jugar y como la música no es para comparar sino para disfrutar y es tan amplia y tenés tantas posibilidades de experimentar con tantos otros artistas que me estoy divirtiendo y aprendiendo un montón de cómo va la música por estos lados y en estos tiempos. Pero siempre el folclore uno lo lleva adentro y trato de ir fusionando y eso me parece súper entretenido.

¿En qué fase se encuentra ese material?

Ahora me encuentro en Miami adonde me vine a trabajar para poder seguir con el disco, que en su momento había quedado medio entre colgado porque me quedaron varias sesiones sin concluir y ahora vuelvo a retomar más allá de todo lo que pude hacer de home studio, como con Denise. La música me da esa posibilidad de conocer diferentes artistas.