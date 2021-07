Sofía Reyes: “Yo no creo en casualidades”

15/07/2021 - 21:03 Pura Vida

¿Crees en las casualidades?

"Casualidad" es el lanzamiento más bonito por todo, desde cómo se creó con el equipo hasta que llega a Pedro. Pedro es un artista que admiro mucho. Poder compartir esta canción con él no es casualidad. Yo no creo en casualidades y me gusta pensar que el universo siempre está a nuestro favor. Qué bonito poder ver y disfrutar estas casualidades, ya que es lo que tenemos en ese momento.

¿Cómo te sientes al ver que con tus creaciones la gente se identifica con tu mensaje?

Es una bendición muy grande el que yo tenga la oportunidad de estar en un espacio donde pueda compartir mi música, que tenga un equipo increíble que me dé ese espacio para poder yo ponerlo ahí afuera y que Warner (compañía discográfica) crea en mí y que me pueda ayudar a llegar a más lugares. Que yo pueda tener este espacio es una bendición, porque el poder de la música es todo, es una maravilla. Es importante para mí ser siempre muy honesta y plasmar eso en mi música y en mi arte. Es importante también el trabajo que yo hago conmigo misma, interno, como de sanación, para yo estar bien y escribir mensajes que puedan ser positivos, que puedan llevar a la gente a un lugar bonito. Qué loco es saber que no sos la única persona viviendo esto; que hay otra persona de afuera que sentía lo mismo que yo, porque lo que dice la canción resuena completamente conmigo y te sientes acompañado, te sientes entendido. Es bonito cuando estás en el escenario, ahí, con toda la gente. No tiene precio.

¿Extrañas hacer los shows presenciales y vivir ese feedback con la gente?

¡Claro! ¡Es lo que más extraño hoy mismo! Realmente, cuando estoy en el escenario me doy cuenta de que todo el trabajo detrás, el empezar una canción y demás, es cuando dices "es justo para este momento". Es muy loco tener la oportunidad de estar ahí y cantar una canción que tendrá su historia como uno creo y que toda esa gente ha resonado con esa canción. No sé, es algo hermoso. Es una experiencia muy mágica, muy loca y es lo que más extraño ciento por ciento. Me muero por subirme al escenario, me muero, me muero, me muero.

Dicen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuál crees que es la misión que te asignó?

A través de la música tengo ciertas herramientas para poder compartir y llegar a mucha gente. La música es una herramienta ciento por ciento natural para mí. Al final, el propósito, voy a hablar del mío, pero creo que es colectivo, es el amor. Cuando uno tiene ese amor con uno mismo y esta relación con Dios, simplemente se comparte y das ese amor a los demás. Estar bien con uno mismo para estar bien con los demás es el verdadero propósito y el verdadero éxito.