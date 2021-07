Star+ apuesta fuerte para Latinoamérica

15/07/2021 - 21:42 Pura Vida

Steve Martin, Selena Gómez, Martin Short y Lily James son algunas de las figuras que protagonizarán las diferentes series de Star+, la plataforma de Disney que desembarcará en Latinoamérica el 31 de agosto. También podrá verse a una amplia oferta deportiva en vivo de la marca ESPN.

El anuncio llega semanas después de que confirmara que contará con 66 producciones originales latinoamericanas, entre ellas las nacionales "Santa Evita" y "Diciembre 2001". Una de las series que dirá presente el mismo día del lanzamiento es "Only Murders in the Building", comedia creada por John Hoffman y el legendario comediante Steve Martin, quien actúa junto a su colega Martin Short y la cantante y actriz Selena Gómez.

Otros de los títulos esperados es "Pam & Tommy", miniserie biográfica sobre el mediático y agitado matrimonio del baterista de Motley Crue, Tommy Lee, y la modelo Pamela Anderson, interpretados por Sebastian Stan y Lily James. Se destacan también "The Last Man", las miniseries "Dopesick" e "Immigrant" y las tiras "American Horror Stories" y "Reservation Dogs". En el terreno de la animación, el mismo 31 de agosto estrenará la temporada número 32 de la clásica "Los Simpson", que podrá verse completa en la plataforma.