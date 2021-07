Shakira dice "No espere" e invita a bailar su nuevo hit

16/07/2021 - 20:52 Pura Vida

"Me emociona compartir mi nueva canción 'Dont Wait Up' con todo el mundo – el día que la creamos en el estudio, ¡yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!".

Quien se expresa de esta manera es Shakira Mebarak Ripoll, Shakira, la mega estrella colombiana quien desde ayer, tras una pausa de cuatro años (lo último que hizo fue "El Dorado") regresó con "Dont Wait Up" ("No espere"), su nuevo material.

La icónica cantante, compositora y múltiple ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY® Shakira regresó con su muy esperado sencillo "Don't Wait Up". "Dont Wait Up" es un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista.

El video

A la par con el lanzamiento de la canción, también ayer, Shakira estrenó un video musical que fue filmado en Tenerife, España. El video se rodó en la isla de Tenerife perteneciente a las Islas Canarias, un popular destino turístico con hermosos paisajes.

La cantante colombiana se hospedó varios días en Abama Resort Tenerife en el municipio de Guía de Isora, donde ella grabó algunas de las imágenes más memorables del cortometraje. "Don't Wait Up" es de la autoría de Ian Kirkpatrick y Emily Warren. Su video musical es dirigido por Warren Fu.

"Después de un año de aislamiento, tuve las sesiones más mágicas. ¡¡Escribí toneladas de canciones en 14 días!! ¡Era como si se estuvieran derramando! ¡Gracias Afo Verde y a su increíble equipo de Sony Music Latin por todo el apoyo! ¡Estoy tan feliz con mi nueva música! ¡Y esto es solo el principio!" señaló hace unos meses Shakira sobre su proyecto.

Este miércoles, Shakira compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo.

En la misma se puede ver a la intérprete de "La La La" desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos profesional. La oriunda de Barranquilla lució un osado outfit de color dorado que resaltó sus prominentes curvas. Además, la talentosa latina complementó su look con el cabello suelto con ondas y un delicado make up.

"#DontWaitUp Friday / Viernes, midnight local time / medianoche hora local10am EST / 4pm CET" fue el promocional y simple texto que eligió de epígrafe Shakira para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.