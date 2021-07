El mundo marginal de “Okupas” llega a Nefflix

17/07/2021 - 20:39 Pura Vida

‘Okupas’, la serie que marcó un antes y un después en el contenido televisivo argentino hace casi 21 años y que llegará el martes próximo por primera vez al streaming con su desembarco en el catálogo de Netflix, demuestra que, remasterización y nueva banda de sonido mediante, se ha convertido en un clásico que se mantiene vigente gracias a temas que se han instalado como universales. ‘Yo tengo la expectativa de que independientemente de la capa externa del relato, que está en el 2000, el corazón de la historia es bastante atemporal. Sigue funcionando. No tiene que ver tanto con el contexto; el músculo lo trasciende porque tiene que ver con preguntas más universales, como encontrarse a uno mismo o tener un lugar de afecto’, dijo su director, Bruno Stagnaro, a Agustín Argento, de la agencia Télam.

Con el protagónico de un muy joven Rodrigo de la Serna, en compañía de Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri, la historia de un grupo de jóvenes de clase media empobrecida y sus aventuras en contacto con el mundo criminal, las drogas y la amistad tuvo repeticiones en varios canales.

‘El interés de Netflix empezó hace como cuatro años. Me pone muy contento que ahora se pueda ver de forma masiva y con una buena calidad de imagen y sonido. El proceso fue tan largo que en el camino fueron apareciendo herramientas de mejoramiento de la calidad de imagen que antes eran impensadas’, comentó el realizador de ‘Pizza, birra, faso’ y la serie ‘Un gallo para Esculapio’.

¿Creés que la vigencia de ‘Okupas’ se debe a que toca temas universales?

Para uno como autor eso es algo soñado y mi expectativa pasa por ahí. Hay un montón de gente que la vio en condiciones malísimas en YouTube. Quiero ver qué pasa con la gente más joven. Hay un montón de códigos de hoy que se me escapan y pienso que pueden suceder en un territorio común.

Has criticado las series sobre ambientes “marginales” que sucedieron a “Okupas”.

Es que hubo una lectura un poco literal. Uno ve la explosión de series con temática marginal y la explotación con programas como “Policías en Acción” y es una pena. Yo siento que “Okupas” no hacía eje en escandalizar la violencia como la violencia misma. Lo otro me resulta aburrido y no le encuentro matiz. Se tornó elemental.

Has mencionado la influencia de “Crimen y castigo” de Dostoievski.

Sí, es válido porque es un tema que me influyó mucho en el sentido del personaje torturado y que, buscando la luz, termina en zonas oscuras. Eso está. Lo siento como una influencia, aunque no lo tenía tan presente en términos concretos; pero sí, me formó mucho la cercanía con ese personaje. Esa sensación de los claroscuros... tratar de entrar en la contradicción.