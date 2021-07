''Bake Off'' apuesta por una edición más rigurosa

19/07/2021 - 20:53 Pura Vida

Aún no comenzaron las grabaciones y el certamen gastronómico "Bake Off" ya está bajo la lupa en las redes sociales. Primero, por la renovación del jurado, en el que está confirmado el lugar de Dolli Irigoyen, la cocinera que se lució como reemplazo en "MasterChef Celebrity", y la posible sustitución de Damián Betular, el juez original del concurso, por su colega Osvaldo Gross. Pero sobre este último punto aún se espera una definición. Igual que para la convocatoria de la otra integrante del jurado, Pamela Villar. Lo que sí no tiene vuelta atrás es la negativa a la reincorporación de Cristophe Krywonis, quien eligió irse este año a la pantalla de El Trece, con Mariana Fabbiani, sin éxito.

La llegada de Dolli al jurado ya da señales de que esta nueva temporada traerá mayor exigencia a los participantes. Basta recordar que ocupó el lugar de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity, cuando éste debió ausentarse, para pensar en la rigurosidad con la que evaluará las preparaciones de los pasteleros amateurs.

Por otra parte, con vistas a evitar conflictos como el que surgió con la exparticipante de "Bake Off", Samanta Casais, quien fue descalificada por tener experiencia previa en la cocina, además de una causa penal en su archivo, la producción exige a los futuros aspirantes completar un formulario con 16 preguntas, que desataron las críticas en las redes sociales.

Para poder anotarse se debe ingresar al sitio web de Telefé y responder la planilla que tiene interrogantes del tipo "¿Ha estado en la televisión antes?" y "¿Tiene alguna condena criminal?". Esta insólita condición se volvió viral y agrega, "si es así, por favor detallar". A esa consulta se le suman otras previamente publicadas como: "¿Pertenecés a algún grupo relacionado a la pastelería?", "¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?", y una condición específica para participar: "Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado".

Como se recordará en la edición pasada ganó Samanta Casais, pero el final fue cambiado sobre la marcha y la participante descalificada porque resultó que era una profesional de la pasteleria y ya había estado en la televisión, cumpliendo un papel como cocinera. En ese tramo final se conoció también que había estado involucrada en un accidente vial que derivó en su detención y en una causa por homicidio culposo. De ahí que ahora la producción del certamen trata de ser más minuciosa con los datos de los concursantes.

Tras las críticas, Samanta había dicho: "No mentí, cometí un error. Una malinterpretación del formulario, tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo", explicó a quienes la atacaban por las redes.