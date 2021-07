Dani La Chepi negó oferta para ser la host digital de MasterChef 3

20/07/2021 - 22:08 Pura Vida

Se habla de tu vuelta a MasterChef en la tercera temporada. ¿Qué rescatas de lo vivido?

En el 3 no voy a participar, porque los que ya estuvimos no podemos volver, y sobre ser host digital del reality, si me lo ofrecieron, no me enteré. No es esa la propuesta de Telefé. Pero lo que me queda es todo positivo, aprendí un montón de cosas, no solo a cocinar. Aprendí que el que se enoja pierde, que la tele no es personal, que es todo un juego. Y me llevé amigos. Todo en el balance es positivo.

¿Cómo ves la irrupción de los reality de cocina en la TV?

Levantaron mucho en pandemia porque la gente estaba aburrida en su casa, y googleabas una receta, y no te quedaba otra que ponerte a cocinar o limpiar. Me parece que van a seguir irrumpiendo en la casa de quienes prendan la tele y lo elijan. Es algo sano. No hay puterío, pelea. Va de ver a alguien, un famoso, una celebridad, que no sabe cocinar y de repente cocina.