Mirtha se volvió viral por falsa noticia de su muerte

20/07/2021 - 22:23 Pura Vida

A poco de que Mirtha Legrand asegurara durante una entrevista que aunque está muy bien de salud, "espléndida", prefiere esperar a que pasen los fríos y que mejore la situación sanitaria para volver a sus clásicos almuerzos en la televisión, en las redes sociales la dieron por muerta, y la fake news se viralizó rápidamente, generando numerosos y llamativos memes.

"Por el momento no voy a volver. Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir", había expresado a La Nación y más tarde admitió ante Teleshow que no le gusta que le pregunten "cuándo vuelvo cuando está apareciendo una nueva cepa". "Voy a volver cuando me sienta segura", admitió la conductora, a quien se la vio por última vez en la pantalla chica en diciembre de 2020, en una emisión especial de "Almorzando con Mirtha Legrand".

Pero a las sinceras declaraciones de "Chiquita", le siguió la noticia de su falsa muerte a los 94 años, por una neumonía, que convirtió a la diva en tendencia en Twitter.

Después de que se confirmara que Legrand estaba en su casa y con salud, miles de usuarios compartieron su reacción sobre el momento que se enteraron de la falsa muerte de la diva con el hashtag #ChauChiqui.

La semana pasada su hija Marcela Tinayre habló del regreso. "Yo creo que mamá está lista para volver. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella", dijo en Los Ángeles de la Mañana.