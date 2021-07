Ricardo Montaner recordó cómo era la letra original de una de sus canciones exitosas

22/07/2021 - 18:57 Pura Vida

No hay dudas de que Ricardo Montaner es uno de los máximos exponentes de la balada latina y que sus canciones han marcado la vida amorosa de miles de personas en todo el mundo. Pero recientemente, el destacado cantautor reveló que "Bésame", uno de sus temas más románticos que compuso en 2001, sufrió algunas alteraciones en su letra original.

Al terminar las devoluciones de la presentación a ciegas de Patricio Mai, un joven de 30 años que se sumó al equipo de Soledad Pastorutti, los cinco coaches de "La Voz Argentina" se ubicaron de espaldas al escenario y vivieron un cálido momento musical cuando Montaner comenzó a entonar su canción, pero su hijo Ricky le dio el pie para que revelara la historia detrás de uno de sus mayores hits.

"A que no saben que esa canción tenía otro nombre antes de que saliera... ¡No decía 'bésame' en ningún lado!", manifestó el artista de 30 años. "Sí, ni en el nombre, ni en la letra. Se llamaba 'Mójame'", acotó Ricardo e interpretó la versión original: "Moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones...".

Pero cuando estaba dispuesto a grabar la canción, con la producción de Bebu Silvetti, se vio obligado a modificarla. "Llego al estudio y él no había oído la letra, le mando una copia y me quedo con otra... En esa época era medio fuerte, era como las de Mau y Ricky hoy. Entonces me dijo: 'Chatito, esto no puede llamarse así, dice mójame por todos lados'", explicó.

Entonces, accedió a bajarle el tono a su composición y ahí mismo se tomó cinco minutos en los que cambió "Mójame" por "Bésame" y con una sola palabra cambió todo y nació un clásico de su repertorio. "¡Era muy hot, Montaner!", señaló Lali Espósito con simpatía e instó a su colega a que cantara la primera versión del tema, con un ritmo más movido. Y aunque empezó tranquilo, a medida que fue avanzando la canción, la protagonista de "Sky Rojo" se paró e hizo un baile desenfrenado al lado de su silla acompañada por Ricky. "Dios mío bendito... se fue al carajo todo", concluyó Montaner.

Su revelación revolucionó a los usuarios de las redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia y fue celebrado tanto por el artista nacido en Valentín Alsina como sus compañeros de certamen.