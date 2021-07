SOLEDAD e INDIA MARTÍNEZ, dos mujeres súper poderosas juntas

23/07/2021 - 21:41 Pura Vida

Soledad Pastorutti, que anoche se presentó en el Centro Cultural San Martín de Las Termas de Río Hondo, presentó el videoclip de la canción "La música de mi vida" que cuenta con la participación de la talentosa artista española Jenifer Yésica Martínez Fernández, más conocida como India Martínez, cuya hermosa voz aporta al tema su impronta flamenca, fusionada con el pop y la música de raíz de Sole.

Dueña de un talento singular, la multifacética artista Soledad en este single, parte de su álbum más reciente "Parte de mí" (distinguido por Billboard como "Álbum 2020 elegido por el público"), vuelve a demostrar su talento y calidad vocal.

"La música de mi vida" cuenta con la participación de la exitosa artista española India Martínez, cuya hermosa voz aporta a la canción su impronta flamenca, fusionada con el pop y la música de raíz de Soledad.

Soledad cuenta cómo fue la invitación a India para participar en la canción: "Estábamos en un taxi regresando de un espectáculo en el Teatro Real de España. Justo había una manifestación y mientras el taxista se quejaba del caos del tránsito, nosotras hablábamos y nos divertíamos. Se me ocurrió contarle de "La música de mi vida" un tema que ya tenía compuesto, que tenía mucho estilo español y me parecía que era ideal para compartirlo con ella. Es más, cuando estaba componiendo esa canción pensé en ella, pero no me había animado a contarle. Este viaje en taxi para mí fue una señal. Ella dijo "sí" al instante, y cada una se volvió a su ciudad. Con el correr de los días ella grabó las voces y la verdad que la canción creció muchísimo con su voz. El dúo la hizo más fuerte."

El video fue grabado entre Buenos Aires, Argentina y Madrid, España. Martín Seipel dirigió al equipo de producción local y, a la distancia, al equipo madrileño, donde grabó su participación India Martínez.

"La música de mi vida" cuenta con la producción musical de Juan Blas Caballero y la composición de la misma Soledad. La letra habla de la historia de una madre soltera que va tras sus sueños, de una lucha constante poniendo el cuerpo y el alma para salir adelante, de aquellas mujeres que a pesar del cansancio siempre van por más, por amor a su hijo o hija. Esta canción es un homenaje a ellas, mujeres que, a pesar de la lucha, la soledad y frustraciones, se levantan día a día con alegría y voluntad.

"Es un día más y otra vez, el mundo pesa en mis pies, ya me estoy yendo a trabajar, está fría la mañana, alegría y voluntad", expresa "La Sole" en "La música de mi vida".

"Es que no me quiero rendir, solo es cuestión de seguir, miro el camino sin pensar, llevo sueños y esperanza, tengo mucho por ganar", remarca Soledad en la letra de la nueva composición que canta a dúo con su colega española India Martínez.

Mientras sigue creando, Soledad continúa realizando su gira nacional para presentar las canciones de su último disco. En ese marco, estuvo anoche en en el Centro Cultural de Las Termas de Río Hondo.