La ''Madre de Ciudades'', el lugar para reconectar

24/07/2021 - 23:25 Pura Vida

El músico y cantautor Santiago Alvarado, sesionista de intérpretes como Axel y Diego Torres, al igual que los hermanos bailarines Claudio y Daniel Ponce, del grupo Los Látigos, y la modelo y actriz Romina Leal miran siempre hacia su "Santiago querido", vuelven cada vez que pueden, pero ya no imaginan un futuro en estas tierras.

"Me encanta viajar, no sé si me imagino un futuro en Santiago del Estero. Al principio (cuando aún estaba en la Argentina) viajaba una vez al mes a la provincia para visitar a mi familia. Ahora la tecnología me sigue ayudando a estar cerca", dice Santiago, quien hace poco, desde Miami, comenzó a interactuar con el mundo del trap, junto a referentes como Bizarrap.

Por su parte, "Los Látigos" ven lejana una vuelta al pago. "No me imagino un regreso, porque ya tengo mi vida realizada en este país. Solo iría de vacaciones", señala Daniel, y Claudio agrega: "A mí, solo me queda en vida a nuestra madre y regresar es para compartir lo que Dios le brinda a ella de vida, y por lo de más, yo tengo mi otra mitad en este país, con 25 años ya tenés formado un hogar y nuestros trabajos aquí".

Por su parte, Romina Leal asegura: "Es difícil ya para mí imaginar a largo plazo, mi vida se ha vuelto una repentina sorpresa. Me imagino explorando un poco más el mundo, me daría pena quedarme en un solo lugar por mucho tiempo, pero quién sabe..., por el momento solo en vacaciones iré a Santiago".