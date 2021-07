Marrale pide que vuelva la ficción argentina

26/07/2021 - 21:39 Pura Vida

Jorge Marrale, quien interpreta al viudo Carlos Carrascosa en la producción de WarnerMedia y Polka, está feliz con el regreso de los rodajes con protocolos y ponderó la necesidad de impulsar el espacio para la ficción nacional en la TV de aire.

"Estoy muy contento con todo el proceso. Hasta el momento los sistemas de protección, en términos de testeo de saliva, PCR, cuidado en el set con zonas ventiladas, barbijo salvo en el momento en que hay que actuar; están todos muy estrictamente controlados", explicó a Télam.

Por otra parte, Marrale señaló: "Ojalá que la televisión de aire empiece a poner ficción, que empecemos a competir sanamente con otras series. Se necesita tanto la ficción en el aire; cuando no hay ficción, uno ve que en la TV se construye una ficción sin actores".

Para Marrale, la presencia de telenovelas turcas y de otros orígenes que tan bien funcionan para los canales de aire no quiere decir que el público no esté interesado en la ficción argentina: "Hay algo de lo identitario que no se tiene que perder: está bueno que uno universalice su mirada, en los dramas y comedias del mundo. Pero también tenemos que ver la nuestra, porque tenemos mucha historia, un pueblo muy sensible, con muchas historias para rescatar y ponerlas al aire".