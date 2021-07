Britney, enfrentada a muerte con su padre

28/07/2021 - 20:56 Pura Vida

El nuevo abogado de la cantante Britney Spears presentó una petición ante la Justicia para destituir a Jamie Spears, padre de la cantante, como administrador de su patrimonio.

Matthew Rosengart, nuevo letrado de la artista, formuló la petición ante la Corte Superior de Los Ángeles, que deberá resolver si desplaza a Jamie Spears como su tutor y si es reemplazado por el contador público Jason Rubin.

La presentación califica de “preferencia objetivamente inteligente el nombramiento de un administrador fiduciario profesional altamente cualificado en esta circunstancia”, precisó el portal de CNN Español.

La defensa argumentó que el patrimonio de Spears se compone de más de 2,7 millones de dólares en activos en efectivo y de otros 56 millones en activos no monetarios. En declaraciones al tribunal a principios de este mes, la cantante dijo que quería presentar cargos contra su padre por “abuso de la tutela” y calificó el acuerdo de 13 años de “maldita crueldad”.

La próxima audiencia del caso está prevista para el 29 de septiembre.

Renuncia

Recientemente, Britney anunció que renunciaba a su carrera al no poder darle fin a su tutela, por lo que decidió no volver a pisar un escenario hasta poder terminar con esta batalla legal contra su padre, Jamie Spears, quien desde hace 13 años lleva el control de su vida profesional, personal y financiera.

Fue en un texto publicado en sus redes sociales donde la estrella pop explica el porqué ha tomado esta decisión de ya no hacer presentaciones en vivo y para criticar el control de su padre sobre sus asuntos.

“No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso”, escribió Spears en Instagram.

Allí puntualizó que su “sistema de apoyo” le falló y la tutela de su padre mató sus sueños; aunque aún no pierde la esperanza.

“No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara mis canciones remezcladas. Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo. Esta tutela legal arruinó mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo... así renuncio”, explicó en su larga publicación.

Adem á s , B r i t n e y Spears aprovechó para responder a quienes la critican por aparecer bailando en la sala de su casa.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano. No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real. Prefiero compartir videos desde la sala, en lugar del escenario en Las Vegas”, es parte de lo que dijo la intérprete de “Toxic”.