Para Karol Sevilla, la música ya no es un juego

"Nadie te entiende" es la nueva canción que lanzó oficialmente la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla. Si en "Tus besos", single anterior, se refirió a lo que significa el primer amor, en "Nadie te entiende", tal como lo manifestó en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, habla de lo que pasa ahora en la relación con los adolescentes con los "poliamores, que no son amigos, pero tampoco son novios".

Karol no da tregua a sus fans, y ahora los sorprende con "Nadie te entiende", el cual fue producido por Mango y Nabález, este último también estuvo detrás de la composición de la canción, al lado de Juan Pablo Villamil, de Morat.

La canción viene acompañada de un videoclip que se filmó en la Ciudad de México bajo la dirección de Rodrigo Aroca. En él, la cantante lleva el uso del color a otro nivel y la vemos interpretar ocho personajes distintos.

Además de la música, este año Karol estrenará para Disney + la serie "Siempre fui yo", la cual protagoniza al lado de Pipe Bueno.

En "Tus besos" hablas de una chica enamorada, del sueño de casarse. ¿"Nadie te entiende" es una continuación de ese amor o se trata de un desamor?

Es justo todo lo contrario (sonríe), nadie me entiende. En "Tus besos" hablo sobre este tema del primer amor, el que piensas que es con el que te vas a casar, que vas a tener la vida entera, pero después la vida te dice que no!; y esta canción "Nadie te entiende" habla de todo lo contrario, de lo que pasa en las relaciones adolescentes, en general, con el tema de los poliamores, de los que no son amigos, pero tampoco son novios, y esta chica que le canta y le dice: "Oye, a ti nadie te entiende, antes sí me quería y ahora no, ya no sé a qué santo rezarle, cómo llamar tu atención". Y creo que muchos, por amor, hacernos todo lo posible por llamar la atención de esa persona para te haga caso o para que seas mucho más que amiga. Creo que muchos hemos dejado a alguien en la situación de sí, pero no, o hemos estado en esa situación de que te dejen, como a la Karol del videoclip, a la que están dejando, y dice: "¡Oye, qué pasa!".

Esta historia, ¿surgió a partir de algo personal o es simplemente el saber leer lo que acontece en el mundo?

Esta canción no la compuse yo, pero es como que siempre le dan al punto de mi vida en sí, que es bien chistoso, porque estas canciones ya estaban listas y preparadas para lanzarse, ya estaban grabadas, pero nunca le había puesto tanta atención a la letra porque no había estado en esa situación, hasta que de repente me doy cuenta de que hacía muy poquito que había dejado a alguien en esta situación de pues antes yo quería, pero ahora ya no. Entonces, me sentí bien identificada en el momento, igual que mi público adolescente que me manda mensajes, y me cuenta "tengo un amigo que me encanta, pero me tiene que sí, pero no". Realmente existe este tema. Muchos han pasado por esto. Hay un montón de comentarios, en Youtube, que de gente que se siente identificada, y creo que es lo más bonito, que con tu música llegues a esa persona con lo que le está pasando en su vida.