La actriz Violeta Urtizberea denunció públicamente acoso telefónico

30/07/2021 - 20:43 Pura Vida

"Supuse que usabas peluca. En unos días vas a tener a fans en frente de tu casa. Ya tu dirección se la estoy pasando a todos. Si no lo sabías pasé tu número también. Así vos me bloquees voy a seguir pasando tu nueva dirección". Esos son algunos de los mensajes que la actriz Violeta Urtizberea recibió de una persona sobre la que prefirió omitir el nombre, y los que la alertaron para denunciar acoso cibernético.

"No soy de dar lugar a estas cosas, pero hace un tiempo estoy sufriendo acoso de esta persona, claramente no es la que figura en la cuenta. Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no sé bien qué hacer", escribió la protagonista de la telenovela Las Estrellas, de eltrece.

Violeta no es la única que ha sido blanco de mensajes perturbadores a través de sus redes. Cande Ruggeri también fue atacada en Instagram por un seguidor. "Forra, ayer con coronavirus y hoy ya de alta", fue uno de los últimos mensajes que recibió y que la motivaron a hacerlo público. Otra, damnificada fue Noelia Marzol.