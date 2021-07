Weich experimentó el ''haber estado en mi propio velorio''

30/07/2021 - 21:10 Pura Vida

El traslado de Julián Weich a la terapia intensiva de una clínica porteña hace dos semanas por un cuadro de coronavirus había generado mucha preocupación en el mundo del espectáculo. Ya dado de alta, el actor y conductor compartió un extenso video a través de sus redes sociales, adonde aclaró que aunque tuvo consigo su celular todo el tiempo, solo lo usó para comunicarse con sus seres queridos porque "no iba a hacer un show de mi Covid-19, pero estaba al tanto de todo lo que estaba pasando".

En ese contexto, comentó: "Es como haber estado en tu propio velorio. Ves quién va, quién no va, quién saludó, quién no saludó. Es una situación rara, pero es como haber estado en tu propio velorio".

Weich había transitado los primeros días de la enfermedad en su hogar hasta que su cuadro se complicó y debió ser asistido por profesionales. Lo derivaron al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), centro médico al que agradeció por el cuidado que recibió allí.

"Me agarró un Covid-19 leve, donde no había ningún problema, y de repente 'te ponemos un poquito de oxígeno en una bigotera para que te recuperes y vuelvas a tu casa'. Pero no volvés más", señaló sobre lo que le dijeron los médicos.

Y amplió: "Me pasaron miles de cosas estando internado mirando el techo", e hizo una salvedad: "Nunca la pasé mal, ni en una situación física, psíquica o emocional".

Por otra parte, ya comenzó las sesiones de kinesioterapia "para que los pulmones vuelvan a funcionar normalmente", y aunque se siente bien, descansará una semana más antes de regresar al estudio desde donde conduce junto a Carolina Papaleo un programa para el Nueve, porque "cuando hablo mucho me agito". De todas maneras no descartó una salida por zoom, mientras anunció que el próximo lunes regresará "despacito" a su ciclo radial.

Vegetariano no antivacunas

"Aclaro que no soy antivacunas. Al revés: me la paso promocionando la vacunación en mis programas, en mis redes", agregó, según lo reflejó Teleshow, y explicó por qué no había sido inoculado a pesar de haber tenido el turno: "No fui por un problema personal. A los 4, 5 días, fui a colaborar con la Fundación Espartanos, supongo que fue ahí en donde me contagié, pero no lo puedo asegurar. Entonces, por más que me hubiera dado la vacuna, los anticuerpos no aparecen en dos minutos, tardan unos cuantos días, me hubiera contagiado igual", consideró y reiteró: "No soy antivacunas. Soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy".

También dijo: "Pienso en los que no tuvieron la chance de salir adelante. Eso me da bronca, pena, injusticia. Tenemos que honrar a todos los que no pudieron salir, cuidándonos a nosotros, vacunándonos, haciendo las cosas bien. Es un esfuerzo, es incómodo, sí. Algunos tienen más chances de hacerlo con más recursos, otros, menos, pero lo tiene que hacer".