Gastón Pauls dice que el caso ''Chano'' desnudó otra pandemia

El delicado episodio policial que terminó con "Chano" Charpentier, el exlider de "Tan Biónica", baleado en el abdomen, con un riñón menos, y parte de su páncreas y el vaso dañados, en medio de un supuesto brote psicótico, puso nuevamente sobre la mesa el tema de las adicciones, y fue Gastón Pauls, el actor y conductor del programa "Seres libres", quien señaló que "esta situación se está llevando a un montón de niños, es una pandemia que nadie quiere ver".

Como se sabe, hace varios años que "Chano" viene peleando, sin éxito, contra el consumo de drogas, y un par de días antes, su madre, Marina, habría logrado comunicarse con Pauls, quien además es un adicto recuperada, para pedirle ayuda.

Si bien, durante su programa en Crónica HD advirtió que tenía pensado no hablar del tema por respeto al cantante que aún permanece internado en el sanatorio Otamendi, aclaró que la mamá de "Chano" le pidió que lo hiciera.

"Está pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad. Para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra, que es lo que lamentablemente en este país se ha hecho durante décadas y seguimos haciendo", dijo al respecto. Y agregó: "Este país se ha reído de muchas desgracias, no solo de Chano, personas conocidas y no conocidas".

Por otra parte, contó: "Marina me pedía ayudar a su hijo, quien estaba en una situación crítica desde hace unos días. Le mandé un mensaje con mucho respeto por qué sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad y desesperación", detalló, señalando que eso sucedió dos días previos al altercado que tuvo "Chano" con el policía, en su casa, quien intentó reducirlo con un disparo ante un supuesto brote psicótico.

"Me respondió el mensaje y quedamos en hablar el domingo. Yo había hablado con personas para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera. Lamentablemente, ese llamado no llegó", comentó con tristeza el actor sobre el desencuentro con la madre del excantante de "Tan Biónica". Y cerró: "Ella (por Marina) me pedía compartir el mensaje para que el que está del otro lado pueda pedir ayudar y levantar la mano, porque la tragedia está a un centímetro de tu vida".

El "loco" Montenegro habló de "Chano"

Durante su paso por MasterChef Celebrity 2, el exbasquetbolista también había hecho pública su lucha contra el consumo de cocaína. Y hace un par de días, en diálogo con A dos Voces explicó que él fue quien buscó entablar una amistad con el músico: "No pude conocerlo personalmente. Hablé con él un 21 de diciembre del año pasado. Empezamos a charlar de las adicciones, los problemas. El 20 de febrero iba a venir a casa pero después perdimos el contacto", dijo.

Y agregó: "Hay dos dañados en esta historia. 'Chano', que se comió un balazo; y el policía de 20 años que le disparó, sabrá por qué le disparó. Miedo, o lo que sea. No quiero agrietar lo que ya está agrietado. Sí debo decir que convivir con un adicto es imposible, muy difícil".

Sobre su propia experiencia remarcó: "Soy cocainómano. Hace 25 años que no consumo. Soy un adicto. Somos adictos siempre. Me expongo de esta forma, más allá del tema de 'Chano', porque no se habla del tema de las drogas como se debe. Hoy la situación salta por lo que le pasó, pero hay millones de personas con adicciones". Lamentó lo sucedido.