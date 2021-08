''Pampita'' es nuevamente el blanco de las críticas

03/08/2021 - 21:05 Pura Vida

La vuelta de Carolina "Pampita" Ardohaín al trabajo, a solo 11 días de haber dado a luz, dio que hablar, no solo por su pronta y espectacular recuperación tras el parto, sino porque lleva a su hija Ana a los estudios de LaFlia, desde donde se emite ShowMatch todas las noches.

Así como la salida de la bebé con su padre Roberto García Moritán generó críticas por exponerla a las bajas temperaturas, la presencia de Ana en el programa que conduce Marcelo Tinelli puso otra vez a la modelo en el ojo de la tormenta a los cuales les hizo frente en el programa "Los Ángeles de la Mañana", adonde contó que la lleva con ella porque "tengo el viaje desde mi casa hasta Don Torcuato, que es de una hora, después otra hora de maquillaje y peinado, y dos horas de programa. Son cuatro horas en total", enumeró y aclaró: "Yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición por la lactancia".

En ese mismo intercambio con Ángel de Brito, la jurado de "La Academia" contó que mientras ella cumple con su tarea, su esposo es quien se encarga de cuidar a Ana en el camarín, adonde no puede haber más de dos personas.

Por otra parte, "Pampita" señaló que no quiere ser modelo de lo que hay que hacer, "está bueno que cada uno disfrute su maternidad a su manera". "No quiero que piensen que estoy promoviendo esto de volver rápido al trabajo porque todas se merecen su tiempo con su bebé en su casa y hacer el apego como les parece. Pero yo lo vivo de esta manera y está bueno que no nos juzguemos la maternidad entre mujeres", reflexionó.