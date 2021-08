Reina y el mito de que Juana es hija de Darín

09/08/2021 - 20:42 Pura Vida

Como si se tratara del guión de una telenovela, la actriz y bailarina Reina Reech se vio obligada a aclarar públicamente que nunca le fue infiel a Nicolás Repetto, su expareja, a raíz de los rumores de que la hija de ambos, Juana Repetto, es más parecida a Ricardo Darín, que a su padre biológico.

Si bien la versión comenzó a circular hace más o menos dos décadas, y los involucrados llegaron incluso a bromear en torno a este tema, Reina admitió que cuando lo hablaron por primera vez "fue un momento de angustia, momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres", contó y agregó: "El único parecido de ella es que tiene ojos celestes".

En esas nuevas declaraciones a la revista Pronto, reiteró: "Nunca jamás le fui infiel a Nico (Repetto)", según lo reflejó Diarioshow.

Reech y Darín, de acuerdo con lo que ella contó hace tiempo, mantuvieron un romance, pero muchos años antes de que comenzara su relación con Nicolás y que se convirtiera en mamá de Juana. "Tenía 17 y a Juana la tuve a los 30 , explicó.

Y en el programa "PH: Podemos Hablar", también reveló que el tema la afectó tanto que hasta le ofreció a su hija y a su ex pareja realizarse un ADN. "Nunca me enojé, pero me molesta que quede la duda... me dijeron que me dejara de joder".