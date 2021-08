''Pequeñas Victorias'' ya tiene fecha de estreno

10/08/2021 - 21:44 Pura Vida

El 30 de agosto arribará a Telefé, "Pequeñas Victorias", la serie de 10 capítulos que se desprende de la exitosa telenovela estrenada en 2019, y que se verá en Santiago del Estero por Canal 7.

Esta segunda parte de la historia, protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio, junto a Facundo Arana, Alan Sabbagh y Juan Leyrado, entre otros, retoma con el inicio escolar de Victoria (Lola Loyacono), lo cual pondrá a sus madres frente a los conflictos personales que habían pasado a segundo plano durante los primeros años de vida de la niña, que nació gracias a la subrogación de vientre.

Ahora Jazmín (Julieta), Bárbara (Natalie), y Emma (Mariana) tendrán que encontrar la mejor versión de sí mismas y descubrir sus propias identidades.

El actor Juan Leyrado anticipó a EL LIBERAL el desarrollo de esta atrapante historia que el 20 de agosto tendrá su estreno en Amazon Prime Video.

¿Cómo acompaña su personaje en esta historia de vínculos entre mujeres conectándose con la maternidad?

Mi personaje es un maestro de teatro muy particular, y el personaje que hace Mariana Genesio llega al estudio de este maestro, y eso hace que ella en una tarea relacionada con el ser actriz, por los ejercicios que se hace en el teatro, que se trabaja puntualmente en la persona, a ella le sirve para investigar sobre cosas que no le permiten ser lo suficientemente feliz.

¿Qué significó para usted formar parte de este elenco en una serie donde se aborda una temática muy fuerte como es la subrogación de vientre?

Justamente por todo lo que acabas de decir, por eso me surgieron los deseos de participar, cuando leí los libros, y enterarme sobre las actrices y actores que iban a estar, además con la producción ya había hecho otras cosas, pero fundamentalmente tenía que ver con encarar un tipo de personaje que habla de eso, aunque no hable directamente, pero por su actividad sirve para abrir un poco más las mentes de las personas para que sigamos creciendo y estando al tanto de lo que está aconteciendo en la vida.

''Hay que ayudar a que los hombres tengamos la cabeza más abierta''

"Pequeñas Victorias", ¿simboliza la lucha por los derechos de las mujeres?

Si, claro, y los hombres tenemos que estar muy atentos. Tenemos la tarea de aggiornarnos a los cambios. Creo que estamos muy atrasados, siglos de una cultura que nos ha puesto en un lugar que no nos ha beneficiado para nada. Hay que ayudar a que los hombres tengamos más abierta la cabeza.

¿La sociedad argentina está preparada?

Está preparada. Sí, claro. No es un tema difícil de entender. Es un tema de igualdad. Creo que no se va a volver para atrás. No hay retroceso.

¿Cómo cree usted que llena ese vacío legal en torno a la subrogación de vientre en el país?

La sociedad entera tiene que salir a pedirlo. Todos debemos comprometernos a dar esa lucha que va a ser para el beneficio de todos y todas.