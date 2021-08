Peretti creó un líder religioso capaz de influir en descreídos

11/08/2021 - 21:57 Pura Vida

Diego Peretti, protagonista de "El Reino", la nueva serie de suspenso que llega este viernes a Netflix en la que encarna a un pastor evangélico candidato a vicepresidente cuyo compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de campaña, aseguró que se trata de una historia con "aristas muy polémicas y riesgosas" que "lamentablemente conecta con muchísimas situaciones políticas y sociales de otros países".

Así la describió en diálogo con Télam el actor, que a lo largo de los 8 episodios dirigidos por Marcelo Piñeyro y guionados por la escritora Claudia Piñeiro interpreta a Emilio Vázquez Pena, el personaje principal de una trama en la que el crimen es el puntapié inicial que devela los aspectos más oscuros de los complejos mundos de la política y la religión institucionalizada.

En la miniserie, el atentado contra el candidato a presidente Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka) genera una inesperada sacudida en la vida pública y privada del protagonista, que de un momento a otro se ve no solo involucrado en la investigación judicial del homicidio sino frente a la oportunidad inmediata de convertirse en el próximo jefe de Estado.

"Creo que esta es una historia completamente creíble, pero a la vez alejada de lo real en la coyuntura de este país, no remite a nada que ya haya ocurrido, pero sí me parece que puede tener un entendimiento relacionado con aquellas democracias que están un tanto intoxicadas, en las que la relación entre la sociedad y quienes la representan está en el limbo, y ese espacio puede ser llenado por alguien que se aprovecha del estado de nocaut para crear ilusiones conectadas al más allá", explicó Peretti.

¿Cómo te preparaste para este papel?

Mi personaje tiene un color muy especial, muy característico, y empecé leyendo sobre la raíz del evangelismo desde el cristianismo, y la producción me facilitó poder hablar con responsables de una iglesia evangelista con cierto relieve en la Ciudad. No tomé de ellos ningún elemento vinculado a la maldad que se ve en la serie, vi personas con absolutas buenas intenciones, pero yo necesitaba imbuirme un poco en qué piensan, cómo ven la realidad, cómo la procesan de manera religiosa, con sus bases. Y a partir de ahí, ver cuál es la consistencia y la raíz ideológica, cuáles eran sus rituales, su discurso y cómo eso afecta al vestuario, su manera de hablar y de tratar a la gente, y todo eso me ayudó a ir armando este personaje.

¿Cómo pensás que puede resonar en los públicos de otras regiones?

La plataforma de Netflix justamente hace que "El Reino" pueda ser visto en muchos lugares del mundo donde haya democracias subdesarrolladas, que en mi criterio también pueden existir en países económicamente muy desarrollados, en tanto son infantiles, o jóvenes, o están enfermas. Eso hace que este mensaje de que alguien con mucha fe en lo que cree pueda convencer a una masa muy descreída y muy golpeada por la injusticia sea posible, es la creación de un líder que seguramente va a ser de corte fascista, y eso lamentablemente conecta con situaciones políticas y sociales de otros países.

Peretti comparte elenco con Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Duplaá, Joaquín Furriel y Peter Lanzani. "Por lo bien desarrollado que está, con tanto suspenso y un buen progreso, las expectativas son las mejores", dijo.