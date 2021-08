Valeria Archimó analizó al jurado de "La Academia"

11/08/2021 - 22:06 Pura Vida

La trayectoria de Valeria Archimó y su participación en ediciones anteriores del "Bailando por un sueño", le dieron la libertad de hacer su devolución sobre el actual jurado del certamen que tomó la forma de "La Academia", luego de haber reemplazado a Ángela Leiva, en el caño.

"El jurado emblemático siempre fue espectacular, con Carmen (Barbieri) y Moria (Casán), con artistas que ya tienen un lugar, que tienen un peso en cuánto a la devolución y a lo que te van a decir artísticamente", dijo sobre los diferentes jurados que pasaron por el certamen mientras que comentó que el actual, integrado por Hernán Piquín, Jimena Barón, Guillermina Valdés (recientemente incorporada de forma definitiva), "Pampita" Ardohain y Ángel De Brito, "es distinto".

Aunque remarcó que "me gusta, tienen otra frescura, vienen de otro lugar, tienen otra mirada", en el ciclo radial "Por si las moscas" admitió: "El jurado es súper protagonista. Es una riña de egos... Si vos generás esto, yo voy a generar lo otro", dijo sobre la dinámica que parece existir entre los que puntúan las coreografías.

Y sobre la decisión de "Pampita" de ponerles un cero a los que necesitaron reemplazo, remarcó: "No me pareció justa la agresión de Pampita, pero es su decisión. Respeto su opinión, pero ésta es la mía. A mí me parece demasiado extremo. Yo siento que el jurado está para evaluar lo que se hace en la pista de baile. Ahí los que manejan la historia es la producción".