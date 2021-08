Las reencarnaciones complican a Wahlberg

11/08/2021 - 22:14 Pura Vida

El actor Mark Wahlberg, protagonista de "Infinite", la cinta de acción y ciencia ficción que llegó directamente al streaming a través de Paramount+, confía en que el público "va a disfrutar" el filme porque "es difícil encontrar algo original en un mundo de secuelas, remakes y relanzamientos, y a la vez inteligente y sofisticado".

El también productor se unió al realizador Antoine Fuqua ("Día de entrenamiento", 2001) para llevar a la pantalla una trama que combina elementos espirituales como la reencarnación con ambiciosas escenas de efectos visuales, combates cuerpo a cuerpo, persecuciones automovilísticas y explosiones.

Basada en la novela "The Reincarnationist Papers", de D. Eric Maikranz, la trama tiene una premisa intrigante con Wahlberg en el papel de Evan McCauley, un hombre automedicado y al borde del colapso mental que descubre que es buscado por las dos facciones de un grupo secreto que se hace llamar "Los Infinitos", que reúne a personas que tienen recuerdos de cada una de sus reencarnaciones y que mantienen una guerra desde hace siglos.

"Mi personaje realmente no sabe quién es, es el tipo de persona que lleva lidiando con problemas internos, fue diagnosticado con esquizofrenia desde muy joven, tiene problemas de memoria. Sabe que tiene un pasado pero no cómo unir todas las piezas y ahora básicamente está siendo perseguido por diferentes personas y no sabe por qué", explicó Wahlberg a Télam.

Es que McCauley es acosado desde joven por visiones de lugares que nunca visitó y está dotado de habilidades y saberes que nunca aprendió. Su diagnóstico psiquiátrico no hizo más que confundirlo: no sabe que él es el líder de "Los creyentes", el grupo de "Los infinitos" que busca sus dones para el progreso de la humanidad.

"Los infinitos son reencarnaciones, y con cada ciclo vital pueden mantener las habilidades que aprendieron antes, y de esa forma evolucionar y volverse más dotados, más talentosos", explicó el actor dos veces nominado al Oscar. Cuando inicia la trama, McCauley es hallado por sus compañeros de vidas anteriores para una lucha contrarreloj contra "Los nihilistas" liderados por Bathurst (Chiwetel Ejiofor), que buscan acabar con toda la vida para detener el repetitivo ciclo de reencarnaciones, al que ven como una condena eterna más que como un regalo.