''La televisión refleja lo que pasa en la calle''

12/08/2021 - 20:46 Pura Vida

Los diez episodios de "Pequeñas Victorias", spin off que se desprende de la exitosa telenovela estrenada en 2019, se podrán ver a partir del próximo viernes 20 por streaming en Amazon Prime Video para toda Latinoamérica y los Estados Unidos, y por televisión abierta, a partir del lunes 30, en Telefé, y que se verá en Santiago del Estero por Canal 7. En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, la prestigiosa actriz Julieta Díaz, protagonista de esta serie, habló acerca de las temáticas que allí se desarrollan.

¿ ''Pequeñas Victorias'' generará conciencia acerca de la importancia de la subrogación de vientre o habrá una mayor apertura a lo que significaría una legislación sobre este tema?

Pone la charla en la mesa de la cena de la familia. Es un momento de compartir, uno mira la serie, charla y eso está bueno porque pone en tema, hasta te diría, en la agenda sin quererlo, porque la gente es el tema. La televisión, cualquier tipo de televisión hoy, ya sea por aire o por streaming, siempre está reflejando un poco lo que pasa en la calle. Por eso son los proyectos populares, por eso se vuelve popular un programa. Así que me parece interesante que suceda eso no solamente en la agenda de los países, con las leyes, las iniciativas y las conquistas, sino también todos los días con las personas.

¿"Pequeñas Victorias" nos interpela como sociedad?

Estos son temas (por los que se exponen en la serie) que arrastran siempre otros. Arrastran otras luchas porque cuando uno abre la conversación para lo que es la diversidad, los diferentes tipos de familia, los diferentes tipos de madre, abre la charla, el juego y el debate para un montón de otras cosas. Para mí es muy interesante por lo que habla en sí, pero también por lo que arrastra.

¿Dónde crees que está la clave de esa felicidad que uno busca como familia?

Es lo que nos preguntamos todos, todas y todxs. Me parece que siempre hay algo que tiene que ver con una elección: la alegría, la alegría de vivir y la felicidad, a veces, como una cosa obligatoria. La otra vez, mi hija estaba conflictuada con una cosa que no le gustaba y me acuerdo que la mujer de mi padre, que es muy sabia y que además es psicóloga que ha trabajado con chicos, me dijo que también ella tiene que entender que la vida tiene cosas hermosas, divertidas, lindas, cosas feas, aburridas y tristes. La vida es todo eso. El tema es cómo uno transita todo eso, como lo usa para hacerse más profundo, para entender mejor, para ser más contemplativo, más pacientes. Creo que la felicidad o la alegría de vivir o la paz que uno pueda buscar en esos momentos, volviendo a lo que es la familia o el lugar de pertenencia a lo que uno sea que llame familia, es tratar de ser lo más uno mismo que pueda y respetar al otro con honestidad y amor; ir buscando la manera.