Murió Carmen Morales, la ex mujer de Gerardo Sofovich

13/08/2021 - 18:37 Pura Vida

La actriz Carmen Morales, conocida como Alelí tras su emblemático papel en la emisión original de La peluquería de Don Mateo, murió este viernes a los 79 años. Fue la pareja de Gerardo Sofovich y madre de Gustavo, actual productor de Polémica en el Bar (América Tv).

Carmen pasó sus últimos años radicada en los Estados Unidos y lejos de las cámaras, trabajando en un local de venta de anteojos y lentes de sol ubicado en el centro de Miami. En los últimos días se encontraba en una clínica debido a la enfermedad de Alzheimer que padecía, mal que también tuvo su madre.

Morales nació el 10 de octubre de 1939 y creció en Avellaneda. Comenzó a trabajar como modelo hasta que un productor de televisión se fijó no sólo en su belleza sino en su vocación para el baile, sobre todo el flamenco, y la convocó para el programa de Pepe Biondi.

Tiempo después, otro productor la contrató para participar en Operación Jaja. Ese sería uno de los hombres más creativos de la televisión argentina y el gran amor de Carmen: Gerardo Sofovich.

“Carmen fue una mujer que amé, que adoro y cuando nos separamos después de 30 años de matrimonio seguimos teniéndonos mucho cariño. Lamentablemente es víctima de esa enfermedad terrible que es el Alzheimer”, aseguraba Gerardo en una entrevista con la Revista Pronto.

"Una comediante talentosa, un gran amor de mi vida, la madre de mi hijo. No te olvides que Alelí marcó una época”, decía Gerardo.

A principios de este año Gustavo habló de su mamá. “Hace diez años que no habla. Para mí, Carmen no está más entre nosotros. Su cuerpo está, pero su alma, su espíritu, su inocencia, su picardía, su madurez, todo lo que hacía a mi mamá ya no está. Y te dije a mi mamá porque fue una gran mamá. Si bien también le digo Carmen, ahora me salió mamá. Todo lo que mi vieja tenía, ya no está”, explicó.