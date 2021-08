El spin off de "Pequeña Victoria" llega cargado de la experiencia pandémica

13/08/2021 - 22:54 Pura Vida

¿En qué momento de tu vida te encuentra este retorno con el spin off de una serie que ya tuvo un gran éxito en su entrega original?

Me encontró no habiendo terminado todavía de saborear el grandísimo éxito que fue "Pequeña Victoria" y lo digo abrazando todo lo que significó poder hacerlo, fundamentalmente por conocernos con Mariana (Genesio) y todo el laburo que hicimos juntos, y todos nuestros compañeros. Me encontró saboreando aquello y cuidándonos mucho en toda esta nueva realidad, esperemos que transitoria pandemia, porque fuimos de los primeros que salimos a filmar. Fue todo muy movilizante, pero con la certeza de que las cosas se estaban haciendo tan bien, y tan al resguardo para que pudiéramos filmar. Nos cuidamos entre todos. Fue una experiencia fenomenal reencontrarme con Mariana, porque la encontré luego de un año de no verla por la pandemia, con ella habiendo transitado aquel éxito de "Pequeña Victoria". Nosotros también tuvimos nuestro spin off y nos encontramos contando otro momento de Antonio y Emma", dijo Facundo Arana.