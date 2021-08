La serie ''Pequeñas Victorias'' aporta nuevas miradas

14/08/2021 - 20:37 Pura Vida

El 30 de agosto llegará a Telefé, "Pequeñas Victorias", la serie que se desprende de la telenovela estrenada en 2019, y que en Santiago del Estero se verá por Canal 7. Natalie Pérez y Alan Sabbagh, quienes interpretan a Bárbara Salvatierra y Gerardo Mancuso Puentes, adelantaron, en exclusiva a EL LIBERAL, qué pasará con sus personajes.

"Creo que está muy vulnerable, un poco perdida, un poco que es el estilo de ella, se pierde, se encuentra, se vuelve a perder. Creo que en esta continuación de 'Pequeñas Victorias' encuentra una forma de ayudar a los demás que la hace feliz y, por lo menos, la estabiliza emocionalmente", señaló Natalie, sobre Bárbara, quien aporta el vientre en la historia.

Y Alan contó sobre Gerardo: "Se encuentra con Jazmín (Julieta Diaz) y de alguna manera logra cambiar ese desparpajo que no lo hacían ser un tipo agradable. Jazmín lo va a hacer crecer y cambiar mucho, va a rearmar su vida y aprender a vincularse con una mujer desde otro lado".

La historia está planteada 6 años después. ¿Qué cambios ven en la sociedad?

Natalie: La realidad supera la ficción siempre, y cada vez más. En mi caso, tuve la oportunidad de congelar óvulos y la idea me surgió a partir de esta novela. No tenía mucha información al respecto, me cambió la manera de pensar. No sé lo que le pasa a las personas, pero al poner este tema en la pantalla de la TV más clásica, en el prime time, tocando temas tan distintos a lo que estamos acostumbrados, la gente se repregunta, y se dice: "Ah, ok no necesito una mamá y un papá para tener un hijo, puedo tenerlo con un amigo, amiga.... esa no es la fórmula de la felicidad. La felicidad es lo que cada uno quiera hacer sinceramente y con amor.

¿Qué enseñanzas les dejó la tira?

Alan: A mí me enseñó mucho. Realmente vi de cerca algo que no conocía mucho, que es la subrogación, un tema que tocaba de oído y aprendí un poquito más a partir de la serie sobre todo esto de las nuevas familias, de cómo vincularse, es un mundo que me era ajeno.

''Pequeñas Victorias'' ¿genera conciencia sobre la subrogación?

Natalie: Siempre que se visibilizan este tipo de situaciones hay repercusiones y ojalá que colabore en algo porque ese mundo es desconocido, austero y hostil.