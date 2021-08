Esta noche, Santiago Costas espera por el knockout en La Voz

15/08/2021 - 10:49 Pura Vida

Santiago Costas tiene 19 años, y este año se animó a enfrentar sus miedos para darse a conocer en "La Voz Argentina", adonde ya logró avanzar hasta la instancia de los knockouts, cuya presentación podría llegar a la pantalla de Canal 7 esta noche. En el caso de ganar, se metería en los "playoffs", adonde los 8 participantes del team de Soledad Pastorutti defenderán su lugar.

Para el santiagueño, el reality de Telefé está significando una experiencia muy enriquecedora. No solo porque le está permitiendo darle forma a su perfil como cantante, camino que quiere continuar transitando de manera aún más profesional, sino porque también lo obligó a independizarse, a viajar solo y manejarse en una ciudad como Buenos Aires, aunque siempre apoyado por la producción del certamen.

Por todo lo vivido, a Santiago le gustaría que en las próximas ediciones de "La Voz" muchos más santiagueños se animen a mostrar su talento. "Es una muy linda experiencia. Como decía en el inicio del reality uno tiene todo para ganar, además del certamen, amigos, y en mi caso, una independencia a la que no estaba acostumbrado. Yo soy muy familiero, y hasta viajar en avión solo es algo nuevo. En este último tiempo lo he disfrutado mucho", contó a EL LIBERAL.

Para las batallas, en las que compitió a dúo con Germán Giordano con la canción "América", de Nino Bravo, y resultó vencedor, Santiago Costas estuvo durante dos semanas en Buenos Aires, preparando su performance junto a los coaches ayudantes y Soledad. En todo ese tiempo, ganó amigos como el cordobés Fran Benítez, a quien el santiagueño ve como un posible ganador del team de la cantante de Arequito. "Tiene muchos pros, una voz hermosa, llega a notas muy altas. Su dificultad a la hora de hablar no es algo a lo que prestemos atención. No es tímido, es alguien muy gracioso", señaló.

"Los chicos del interior del país compartimos el hotel. Son muchos los amigos que hice. Eso también ayuda cuando estás lejos de tu casa", comentó Costas, y agregó que se siente más maduro. "Yo creo que he progresado un poco a la hora de subir a un escenario, siento que voy mejorando, poco a poco, y que se va a ir notando", remarcó en referencia a lo que le señaló Soledad durante las batallas sobre la necesidad de "adueñarse" del escenario y vencer la timidez.

Sobre la elección de Soledad Pastorutti como coach, aseguró que si tuviera otra oportunidad, volvería a irse con ella. "Para mí es la mejor coach, aunque no conozco mucho a los otros, pero su reputación habla por ella. Todos dicen que ella no te suelta la mano, que en un futuro te sigue hablando y si va a tu provincia con algún show, te invita a participar", dijo

Santiago Costas estudia Informática, y si bien tiene pensado no abandonar los escenarios, sabe que tendrá que organizarse. "Creo que me he sentido un artista en todo este tiempo y lo he disfrutado un montón. Me encantaría volver a sentirme así en un escenario, tener esa rutina de viajar. Quiero vivirlo siempre", dijo y adelantó: "La idea también es hacer canciones, estar en escenarios, presentarme en varios lugares, pero quiero terminar mi carrera, recibirme. Tengo que organizarme bien y hacer las dos cosas".

Como los nervios suelen jugar una mala pasada cuando se sube a un escenario, el santiagueño contó que en ese momento trata de olvidarse que hay muchas personas mirándolo, y se imagina que está cantando solo, en el mundo. "No pienso en nada, me concentro en hacer bien el tema", cerró.