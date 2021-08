Con un tema de Leo Dan, Santi Costas “knockeó” a su rival en “La Voz”

16/08/2021 - 23:22 Pura Vida

Santiago Costas seguirá haciendo carrera en el reality “La Voz Argentina”, que emite Telefé y llega a Santiago del Estero a través de Canal 7 Satelital, tras haber vencido a su rival, Johana Vera, con quien comparte el team de Soledad Pastorutti.

El santiagueño, quien interpretó el tema “Cómo te extraño”, del exitoso comprovinciano Leo Dan logró meterse en los playoffs del certamen, instancia en la que los 8 mejores de cada equipo disputarán un lugar en los cuartos de final, que se transmitirán en vivo.

En esta instancia de los knockouts, “Santi” había dado positivo de coronavirus en los tests preventivos, aunque de manera asintomática, por lo que el intercambio con Soledad en los ensayos fue de manera virtual.

Durante la presentación en los estudios de “La Voz”, Santiago Costas terminó siendo el elegido de Soledad. Y fue de los Montaner de quien recibió las mejores devoluciones. Ricky le dijo: “Quizás no fue la mejor presentación, pero tienes algo especial que es magnético, que no sé explicar”, y Mau sumó: “Lo que estás cantando suena impresionante, pero tu mirada está como buscando algo mientras cantas, y eso mismo que podría parecer negativo a tí te queda extraordinario”.

Y Ricardo fue aún más contundente: “Santiago me ha dado ese toque original, no es acompasado en el caminar, pero esa torpeza me hace que sea más magnético, y lo saca de todo el grupo de artistas que tienes”, le dijo a Soledad Pastorutti. La cantante de Arequito le dijo a Santi que van a trabajar en todo lo que les marcaron los coaches para los playoffs.

Por otro lado, la novedad con la que llegarán los playoffs es que se sumará Abel Pintos como invitado especial y ayudará a sus colegas a preparar a los concursantes, aportándoles algunos tips para sus presentaciones.

Se estima que los playoffs comenzarán el miércoles 18 de agosto y la final está prevista para el 5 de septiembre.