Nancy Duplaá dijo que la incursión de Echarri en política ''es inevitable''

18/08/2021

Pablo Echarri confesó hace poco que a los 60 años quizás se dé el gusto de incursionar en la política, y consultada sobre esas declaraciones, su mujer, la también actriz Nancy Duplaá remarcó que si bien sabe que Echarri asumiría esa tarea con el perfil que hoy desempeña en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), fue tajante sobre la política: "Es una lucha muy desgastante porque tienen todas las armas para hacerte caer. Es un ambiente minado y energéticamente te genera estar rosqueando todo el tiempo", dijo en la entrevista radial con Marcela Coronel.

Y agregó sobre Pablo: "Tiene mucha capacidad para ver las cosas, lee muchísimo y tiene un profundo deseo de mejorar la vida y cambiar la realidad de los que peor la pasan. Mi intuición es que va a ser inevitable".

Pero aclaró: "Si quiere ser presidente, lo mato. Yo cada vez quiero ponerme menos tacos. Si soy primera dama y tengo que estar ahí al lado, me mato. A mí que no me hagan trabajar", bromeó.