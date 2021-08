Tini no para y lanza hoy ''Maldita foto'' con Turizo

18/08/2021 - 22:17 Pura Vida

Si hay algo que se ha multiplicado en el mundo de la música a lo largo de la pandemia de coronavirus han sido las colaboraciones entre artistas del mismo género y también distinto. Y en este sentido, Tini Stoessel no deja de sorprender a sus seguidores. Después de haber trepado los rankings de reproducciones por sus canciones con Khea, María Becerra o Lola Índigo, entre otros referentes de la música, ahora lanza "Maldita foto", junto al cantante colombiano Manuel Turizo, con quien protagoniza un videoclip muy sugerente, que ya hizo correr el rumor de un posible romance.

"Es una canción muy hermosa, la verdad, tiene una melodía muy linda. Él la rompió. Estoy muy contenta con lo que hizo (...) también tiene muy linda energía (...) es un poco romántica, pero también, de repente, es un poquito triste. Ya van a ver. Seguramente será una de las próximas canciones que salga", había anticipado Tini en mayo pasado, en una entrevista con Telemundo.

Como suele suceder con los lanzamientos, lo primero que fue apareciendo fueron imágenes de la grabación del videoclip, las que precisamente por la cercanía en la que los muestra abonaron las teorías de una nueva relación de la cantante argentina. Pero sin revelar el misterio, ambos artistas fueron compartiendo en forma de mensajes parte de la letra de la canción que los une.

"Como sería para verte otra vez", escribió Manuel; en una de las fotos, "otra noche sin ti", contestó Tini. En la imagen que publicó Turizo se lo ve a él cara a cara con Stoessel, mientras que en el video compartido por Tini se le ve a los dos en una cama, según lo reflejó Teleshow.

Cuando aún la canción no tenía ni fecha para su estreno, el reguetonero había confesado al portal informativo de "Tu música hoy": "La verdad quería colaborar con Tini (...) me parece que canta muy lindo. No habíamos tenido como ningún contacto, ni nos conocemos de frente", en referencia a que solo tenían contacto por whastApp.

Y en un intercambio con la revista GQ México, reconoció que le emociona colaborar con artistas que admira y adelantó más trabajos compartidos. "Pronto viene un tema con Tini, y hace poco estuvimos trabajando también para el próximo álbum de Ozuna (...) No hay tiempo de parar, y espero que esta industria cada vez se ponga más en alto, pero trabajando. Me gusta que cada día más gente se una a lo que hago pues es lo que amo y pongo todo por ello", destacó.