''El Reino'' devela el trabajo detrás del éxito

18/08/2021 - 22:26 Pura Vida

"El Reino", la ficción argentina que llegó hace casi una semana al catálogo de Netflix y marca el debut de Marcelo Piñeyro como director de series logró el éxito en el streaming, ubicándose rápidamente entre los 10 títulos más vistos, lo que generó gran satisfacción en sus realizadores. "Siento que es una historia nueva que no tiene antecedentes, que no se ha hecho nada parecido hasta ahora. Por un lado los libros son estupendos, el elenco es soñado y el nivel de producción es muy alto. Es muy sorprendente poder hacer una producción argentina de estas características. Y además, la serie tiene un pulso narrativo que no afloja y que no para de crecer a través de cada capítulo. Cada uno es mejor que el anterior y atrapa la atención del espectador hasta el final", remarcó Piñeyro.

El nivel de producción al que hace referencia el también guionista de "El Reino" está vinculado con los sets principales de grabación que demandaron 2 meses de construcción, y la selección de 50 locaciones, además, el vestuario, compuesto por más de 100 prendas para los personajes. En ese trabajo se involucraron una docena de sastres, camiseros y modistas, guiados por un equipo de vestuario de más de 10 integrantes, según el momento del proyecto.

Además, se tomaron tres meses y medio para darle vida a todos los personajes de la serie y diseñar sus estilos. La serie demandó 1300 horas de rodaje.