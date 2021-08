Los vampiros siguen inspirando inquietantes historias para la TV

19/08/2021 - 20:13 Pura Vida

Bajo el nombre de "Welcome to the Blumhouse", Amazon Prime Video estrenará una serie de thrillers únicos e inquietantes desarrollados y producidos con un enfoque hacia las historias originales y diversas. Los primeros en arribar al streaming el 1 de octubre serán "Black as night" y "Bingo Hell", a los que le seguirán, el 8 de octubre, "Madres" y "The Manor".

"Black as night" es un híbrido de acción y terror que acerca consciencia social y un mordaz sentido del humor. Quince años después de que el huracán Katrina destruyera Nueva Orleans, una nueva amenaza deja huella en el Big Easy en la forma de heridas punzantes en los cuellos de la población vulnerable y desplazada. Cuando su madre adicta a las drogas se convierte en la víctima de los no muertos, Shawna (Asjha Cooper) promete cobrar venganza. Junto a tres amigos cercanos, crea un osado plan para infiltrarse en la mansión de los vampiros.

Por otra parte, protagonizada por Adriana Barraza, como "Lupita", L. Scott Caldwell, Richard Brake and Joshua Caleb Johnson, "Bingo Hell", gira en torno de una aguerrida persona mayor que lucha para proteger a su querido vecindario de una fuerza maligna que se ha apoderado de la sala de bingo local y está asesinando a los residentes de formas horribles.