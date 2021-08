Leo Sbaraglia no entiende los retrasos con la serie de Diego

20/08/2021 - 20:50 Pura Vida

"No se entiende por qué este año no rodamos la segunda temporada de ´Maradona: sueño bendito´. Las discusiones con Claudia (Villafañe) y la nueva repartija de derechos tras la muerte de Diego seguro tienen que ver. Deben estar negociando y repartiendo los pedazos de la torta, todo el mundo quiere vivir bien". Con esas palabras, el actor Leonardo Sbaraglia reveló el malestar que le está provocando las demoras con la biopic que saldrá en Amazon Prime Video, la cual ya tiene lista la primera temporada.

En diálogo radial con Marcela Coronel admitió que el haberse postergado para marzo el rodaje de la segunda parte también les genera un hueco laboral.

Y trazó un paralelismo entre la postura de la ex de Maradona y Guillermo Cóppola, a quien le da vida en la serie. "Él entiende que no es un documental y que el entretenimiento está primero", remarcó.

Al enterarse de lo dicho, Dalma Maradona no tardó en contestarle: "El juicio mi mamá lo empezó mucho antes de que pasara todo lo de mi papá. Ella no quiere plata. Lo que quiere es que no la nombren. Si dicen 'hay algo de ficción y hay algo de no ficción', bueno, que se llame 'María' en vez de 'Claudia'", dijo. Y sumó: "Dicen cosas re graves de ella. A mí mamá la hacen mierda. Por eso, no quiere que la nombren. Si no graban por eso, lo lamento".