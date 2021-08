Novoa y Marrale, en una tragedia sin ningún culpable

20/08/2021 - 21:03 Pura Vida

Laura Novoa y Jorge Marrale son los protagonistas de "María Marta: El crimen del country", una miniserie de ocho capítulos basada en la historia del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en el 2002 en Argentina, que transita su rodaje con vistas a su estreno en la plataforma de streaming HBO Max y en las señales de HBO.

La dupla protagónica que reúne a Novoa (como María Marta García Belsunce) con Marrale (en la piel de Carlos Carrascosa) dialogó con Télam sobre la ficción que su directora, Daniela Goggi, presenta como "una historia dramática criminal inspirada en hechos reales".

Goggi destacó que el tratamiento ficcional "permite ordenar a través de todas las hipótesis un drama que transcurre a través de 17 años y en el que no hay culpable y sí una tragedia familia y judicial".

En el mismo sentido, Marrale resaltó el valor de la historia por fuera del entramado judicial y periodístico porque "de alguna manera la ficción esclarece la situación y en mi caso me instruyó en el seguimiento de la historia".

Para Novoa, meterse en la piel de la víctima "me ayudó a tener otra visión sobre el caso y no ser solamente una consumidora de lo que decía la tele. Es sacar el arbusto para poder ver el bosque y me enseñó a hacerme más preguntas acerca de lo que pasó".

El caso policial tuvo como víctima a la entonces vicepresidenta de Missing Children Argentina, quien apareció muerta en la bañera de su casa de Carmel en lo que parecía un accidente doméstico. Pero un mes encontraron cinco plomos de bala en su cabeza.

Cómo es ponerse en la piel de María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa para la serie de TV

En un alto del rodaje de "María Marta: El crimen del country", Laura Novoa contó que "la historia constituye un thriller de suspenso con un asesinato no resuelto y no siento que sea algo localista. Es más llamativo para nosotros porque está basado en hechos reales, pero una muerte sin resolución y su tratamiento mediático y judicial lo hace internacional".

Y Jorge Marrale aporta: "Es un thriller que va creciendo y posible de ver en cualquier lado porque refiere a los comportamientos humanos e interroga a cualquier persona sobre la justicia y los miedos".

Por otra parte, el actor, de 74 años, dijo que para componer a Carlos Carrascosa, el esposo de la víctima, "traté de mirar la fantasía de alguien que quiere dejar de trabajar y disfrutar de la vida, pero a partir de 2002 se queda inmovilizado emocionalmente. Carrascosa aparece casi como una persona de pocas palabras, y construido por los medios".

"Siento –sumó Jorge- que pude meterme en el espacio emocional de Carrascosa, con las cosas que tienen que ver con su pesar, con su incertidumbre y con su sorpresa".