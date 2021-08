Sarah Perles: “Amina es una feminista que madura y da pelea”

23/08/2021 - 20:19 Pura Vida

Sarah Perles, actriz marroquí – portuguesa, luce su talento en "El Cid", una serie española de Amazon Original sobre la historia detrás de la leyenda de El Cid Campeador, un hombre que pasó de fiel vasallo a caballero y héroe de la corona española en el siglo XI.

La intérprete, nacido en Francia de madre marroquí y padre portugués, interpreta a Amina, la hija y princesa rebelde de Al Muqtadir, una princesa árabe, independiente y segura de sí misma, que lucha por conquistar a Rodrigo "Ruy" Díaz de Vivar.

En una rueda de prensa, Sarah habló con EL LIBERAL .

¿En quién te inspiraste para Amina?

En dos mujeres andaluzas, reales, que existieron en la Edad Media, que son Wallada bint al-Mustakfi (poeta, de Córdoba) y Zaída, de Toledo. Son mujeres potentes e importantes. Zaída se convierte en Reina de España porque se casó con Alfonso VI y Wallada es el lado poético y artístico de Amina. Wallada escribía sus poemas en sus vestidos. Me he inspirado en estas dos mujeres que fueron únicas en esa época. Esto me ayudó un montón a crear este personaje, diferente para su época.

¿Amina lucha por poder, por amor o por ser reconocida?

Amina es una feminista un poco caprichosa. Es una princesa y todavía tiene mucho que aprender en la segunda temporada. Ella, en su vida, en su burbuja en este palacio de princesa luchaba por ser quién quería ser y no que le impongan lo que tenía que ser. Después, lucha por amor, por pasión y por ser reconocida. En su viaje, en este proyecto, las luchas cambian y maduran y ella también madura con los obstáculos que va a encontrar en esta historia.

En la búsqueda para interpretar a Amina, ¿qué descubrió, de nuevo sobre las mujeres árabes?

Lo que me fascinó fueron los recursos, la belleza árabe, los productos que usaban, los aceites que usaban, por ejemplo, para el pelo, que lo lucían brillante. Además, muchas no usaban el velo. Wallaba, una de las mujeres en quien me inspiré andaba en las calles sin velo.

¿Cómo evoluciona, en esta nueva temporada, el protagonismo femenino?

Esta serie, tanto en la primera como en la segunda temporada, sigue dando mucha visibilidad a esas mujeres de la Edad Media que no tenían tanto espacio para expresarse. En ese período, las mujeres tenían poder, no estaban calladitas en sus aposentos. Las mujeres de la Edad Media también podían cambiar el reino de la Península Ibérica.