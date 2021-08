Roberto Moldavsky: ''El humor tiene que correr riesgos para hacer reír''

25/08/2021 - 21:45 Pura Vida

Roberto Moldavsky está de estreno en el porteño Teatro Apolo con nuevo espectáculo "Método Moldavsky", en el que promete recorrer "la cuarentena, los políticos y sus campañas", mientras aseguró que "el humor tiene que correr algún riesgo porque si no vamos a estar haciendo chistes de carpinchos todo el año".

"Trato de ser equilibrado y reírme de todos parejito; gobierno y oposición, y cuando te pegan de los dos lados quiere decir que estás por el buen camino", dijo Moldavsky a Télam.

Vivió en un kibutz en Israel, atendió un negocio en el Once y con sus monólogos sobre el judaísmo se catapultó como un referente del humor judío, pero rápidamente lo trascendió.

Hoy, la obra que escribió junto a su hijo Eial, Marian Jusid, Gerardo Lipzyc y Julio Feld es el corolario de un presente prolífico que se suma a su participación en "Trato hecho", de Telefé con Lizy Tagliani, y el estreno (aún sin fecha) de su debut cinematográfico en "Ex casados", el filme que protagoniza con Jorgelina Aruzzi .

"Nunca me imaginé nada de esto y, a pesar de lo que pensaba con la pandemia, va a ser un buen fin de año", se sinceró.

¿Qué te impulsó a hacer humor político previo a elecciones?

Yo lo vengo haciendo hace unos años; por supuesto que es un riesgo, pero estoy acostumbrado y la inmensa mayoría lo disfruta. Yo trato, sobre todo, de meter un mensaje "antigrieta", de que no vale la pena pelearse con un amigo o familiar por esto. Está bien que cada uno tenga distintas ideas, no podemos pensar todos igual y es desde ese lugar que le meto ficha al humor político.

¿Tenés referentes?

Tato Bores. Yo soy un tipo grande, crecí viéndolo a él, me gustaba mucho su estilo, tenía unos guionistas brillantes. En el sesenta y pico hablaba sobre el dólar y no lo podés creer, cosas muy vigentes, además de que él era fantástico.

¿Por qué creés que no hay humor político en la tele?

No hay humor en la tele. No hay programas de humor. Sacando a Diego Capusotto no hay programas.