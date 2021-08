“Pompidú” invita a aceptar la realidad

25/08/2021 - 21:56 Pura Vida

El 2 de septiembre el actor y cantante José el “Purre” Giménez Zapiola y la actriz Malena Ratner regresan al teatro porteño con “Pompidú”, una obra que propone un romance utópico que desafiará los límites racionales con un abordaje relacionado a la esquizofrenia.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, el “Purre” habló acerca “Pompidú”. “Me gusta, desde el arte, poder comunicar e invitar a la reflexión a las personas. En la obra vamos a tratar la patología de la esquizofrenia.

¿Quiénes somos nosotros para interpretar a una persona con esquizofrenia? Nada. Vamos a plantear lo que es la esquizofrenia para nosotros. No planteamos la obra como una verdad absoluta. Sí siento que da lugar a la reflexión.

Mi personaje es bastante transversal en su forma de ser”, dijo el actor.

¿Re c o n c i l i a r se c o n e l p a s a d o y aceptar la realida es la cuest i ó n en “Pompidú”?

Sí, totalmente. Es reconciliarse con el pasado y hacerse cargo de la realidad que nos pertenece y que nos toca vivir. Esa es la enseñanza. Durante la obra se verán un montón de cuestiones de qué es lo que pasa si nos alejamos de esa realidad o la evitamos. En su medida, todos lo hacemos, todos le escapamos a algo que no nos gusta o negamos algo que está ocurriendo. La enseñanza es hacerse cargo de lo que nos toca vivir.

¿Es un plus contar esta historia con Malena Ratner?

Tiene una cuota hermosa porque vivimos un romance en la vida real, somos pareja, y vivimos un romance interno. Cosas de la pareja uno lleva a escena.l