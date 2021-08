Estela Ríos, una psicóloga hace guaracha el dolor

26/08/2021 - 20:15 Pura Vida

¿Cuál es tu gran reto al ser mujer referente del género de la guaracha?

Es un desafío enorme ser mujer y referente en la guaracha. Vengo de otros estilos musicales, pero estoy muy contenta de ser una de las primeras mujeres, creo que soy la primera en grabar un material completo de guaracha. Hay chicas que han interpretado guaracha, han incluido una que otra guaracha, pero no cantando guaracha de lleno. El público me ha recibido muy bien.

¿Y en el ambiente de los músicos?

Me han recibido muy bien y me motiva a seguir con mi trabajo. El hecho de presentar los temas con videoclip también es una forma nueva de trabajar. Eso a la gente le ha gustado. Es como traer aire fresco al ámbito de la guaracha. Mis compañeros, que son del mundo de la guaracha, como hombres, me han dado una mano enorme. Me han abierto las puertas al mundo de la guaracha.

¿Cuál es el mensaje de "Palabras vacías"?

Es una historia mía. Ha sido como un cierre de todo un proceso doloroso, pero como todo deja una enseñanza. El mensaje tiene que ver con esas palabras que se dicen, pero no concuerdan con las acciones de las personas. Están dichas, como dice el refrán, de la boca para afuera. Es como poder resignificar esas cuestiones de cuantas palabras quedan ahí sin cumplirse. "Palabras vacías" lo escribí a principios del año pasado.

¿La música y el videoclips lo hiciste con profesionales santiagueños?

Con acompañamiento de Gustavo y Agustín Gerez. Ellos (por Gustavo y Agustín) me han dado una mano enorme para darle forma. Es el primer tema que compongo y que grabo. Hicimos el videoclip con el realizador audiovisual de Santiago, Cristian Rodríguez. Me enorgullece trabajar con una producción totalmente santiagueña. Con este video inauguré mi página de Facebook Oficial. Tengo una muy buena repercusión.

¿Por qué elegiste hacer una versión de "Dudas"?

Fue el segundo tema que presenté. Ha sido todo un desafío también porque es una canción que tiene un estribillo muy agudo. A su vez, es un cover que en el mundo de la guaracha lo consagraron Los Bonys y nosotros lo hemos grabado después de más de veinte años que lo hicieran ellos. Son dos canciones ("Palabras vacías" y "Dudas") que han impulsado más mi carrera. Vamos bien, por buen camino. A la gente le gusta lo que le estamos presentando.

¿Cuánto de la psicóloga hay a la hora de componer?

La psicóloga siempre está, sobre todo para poder resignificar sentimientos y los propios procesos también porque, más allá de la profesión, también soy humana.