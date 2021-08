Leo Dan: “Santi Costas tiene un futuro, que la gente no tiene idea”

27/08/2021 - 09:41 Pura Vida

A miles de kilómetros de Santiago del Estero, Leo Dan, el hombre que salió de Atamisqui y se transformó en una leyenda de la música, no deja de conmoverse con los pasos que van dando jóvenes que como él, en el pasado, sueñan ahora con transitar una carrera de artistas.

Por eso, luego de escuchar la interpretación que Santiago Costas hizo en “La Voz “ de su tema “Cómo te extraño”, y aún sabiendo que recientemente quedó fuera del certamen con una cumbia de Los Ángeles Azules, Leo, a través de una comunicación telefónica con EL LIBERAL, señaló: “Tiene un futuro que la gente no tiene ni idea. Estamos pendientes de él, de lo que quiere hacer, ojalá podamos ayudarlo”.

Y agrega: “Santi tiene futuro porque tiene personalidad, canta fuera de serie y lo único que necesitaría es buen equipo de gente que lo conduzca. En este momento hay un montón de formas de hacerse famoso porque existen todo tipo de plataformas”.

Cuando se le pregunta qué consejos le daría desde su experiencia, lo invita a estudiar inglés, italiano, otros idiomas, para abrirse a un mercado internacional. “Sobre todo cuando uno no es autor y quiere conquistar nuevos mercados hay que buscar la forma de llegar con canciones en esos idiomas, y son mercados importantes porque cuando sale algo ahí se escucha en todo el mundo”, dice y suma: “Yo he tenido la bendición del cielo, porque soy autor, de que me han grabado en italiano, alemán, inglés, mandarín, portugués”.

Leo Dan se apura en aportar ideas porque dice que es algo que aprendió a apreciarlo mientras cursaba el secundario. “Cuando yo estudiaba y escuchaba la clase de Física, me llamaba la atención cuando el profesor decía: “Dame dos palancas y moveré el mundo”.

Yo me imaginaba esos fierros que se ponen debajo de los camiones para moverlos, hasta que me di cuenta de que esas palancas era dos ideas... dame una idea y haré muchas cosas y te imaginas con dos ideas! Eso lo apliqué casi siempre en mi vida, y sobre todo acercándome a Dios que es el que provee”.

Respetuoso del camino que cada uno elige tomar, Leo tiene en claro que lo suyo no está relacionado con querer “apadrinar” a alguien, porque “no me quiero meter en nada que no me lo propongan, además que comedido nunca sale bien”, sino que “con mucho gusto le daré a él, y a cualquiera que lo necesite, el consejo que le hace falta. Si uno tiene la posibilidad de ayudarlo, hay que hacerlo, lo dice la Biblia”.

Al igual que Ricardo Montaner, el actual jurado de “La Voz”, Leo Dan suele llevar al escenario el mensaje de Dios, aunque no ha encontrado tanta resistencia como el padre de Mau y Ricky, a quienes les han criticado ese “halo de luz”, que parecen cargar sobre sus cabezas cuando dan devoluciones a sus participantes.

“Así también les va a los que no mencionan a Dios en su trabajo... Nosotros que hemos pasado por todas esas cosas, vemos cuántos hermanos se han perdido, han destruido sus hogares, los hogares de los padres. Ojalá hubiera más Ricardos Montaner, quien además sostiene un hogar para chicos con síndrome de Down. Hay que confiar en Dios y pedirle sabiduría, fe, más que lo material”, señaló.

Y recordó cómo comprobó en carne propia, que Dios tenía un plan para su vida, cuando en medio de una presentación en Ecuador, mientras pensaba alejarse de la música, recibió un mensaje que lo animó a llevar con sus canciones un mensaje de Dios. “La música mundana me permitía conquistar almas para el Señor”.