Se conoció la primera foto de Chano Charpentier en el centro de rehabilitación

Santiago ‘Chano’ Charpentier protagonizó un confuso episodio en el que intervino la Policía y por el cual fue ingresado al Sanatorio Otamendi con una herida de bala en la zona del abdomen, ese hecho tuvo lugar hace un poco más de un mes. A raíz del hecho tuvieron que operarlo de urgencia y perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Tras permanecer más de dos semanas en la clínica, recibió el alta y fue derivado a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas. Aunque se mantuvo en hermetismo su evolución, hace algunos minutos su tío Esteban Charpentier publicó una foto del artista.

En la imagen se observa al músico y al escritor al aire libre. Mientras su tío lo abraza, él sonríe sosteniendo el texto “Lo que el viento se llevó. Poesía en cómic”. “Mirá quien lee el libro”, detalló Esteban en el posteo.

La palabra del músico

Fueron semanas difíciles y aunque su cuadro era muy delicado, Chano logró recuperarse. Tras recibir el alta médica, publicó un video en sus redes sociales donde agradeció los mensajes de aliento, apoyo y cariño y explicó cómo serían los pasos a seguir de allí en más.

“Soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca me habían tratado en un hospital en mi vida”, dijo destacando el labor de los profesionales de la salud.