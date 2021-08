"The Walking Dead", una serie que no se oxida y gana seguidores

28/08/2021 - 21:28 Pura Vida

El actor estadounidense Norman Reedus hizo un balance de los 11 años que lleva como el hosco Daryl Dixon en "The Walking Dead" y, de cara al estreno de la undécima y última temporada de la serie el próximo martes en la plataforma Star+, confesó que nunca pensó "que iba a durar tanto" cuando consiguió el papel allá por 2010.

"Audicioné para otro personaje, y aunque el papel fue para otro actor se ve que les gusté porque crearon un rol para mí, que como no estaba en los cómics pensé que iba a estar solo por un par de episodios", recordó Reedus en conversación con Télam.

Y no le falta razón: para aquellos que estaban familiarizados con el popular cómic creado por Robert Kirkman sobre un grupo de sobrevivientes en un apocalipsis zombie, Daryl no podía ser más que un relleno; uno de esos personajes cuya muerte a manos de los muertos vivientes no duele a nadie.

Sin embargo, los creadores del programa apostaron por él y no fallaron. Su personalidad parca, sus virtudes para desenvolverse en el fin del mundo y un pasado traumático hicieron que el público empatizara con él y se convirtiera en uno de los favoritos.

Del elenco original, solamente Daryl y Carol, interpretada por Melissa McBride, siguen ahí todavía, y ya anunció que su camino continuará más allá de los 24 capítulos de la temporada 11 con un spin-off, que Reedus adelantó "será completamente diferente" a "The Walking Dead".

El estreno de la serie es uno de los grandes atractivos de Star+, la plataforma de streaming para el público adulto que Disney lanzará el martes, y allí podrán encontrarse todos los domingos los capítulos estreno, así como las 10 primeras temporadas completas.