Nicole Neumann trató de ''rata'' a ''Poroto'' Cubero

30/08/2021 - 23:13 Pura Vida

La modelo Nicole Neumann avanza a paso firme en su reciente relación con Manuel Urcera, corredor de la clase 3 del Turismo Nacional, con quien se mueve por el país en medio de lujos, según lo retrató el programa "Implacables", haciendo mención a un avión privado, una suerte de motorhome valuada en 400 mil dólares, y un chef personal que viaje con él.

Pero hay viejas situaciones que siguen generándole malestar a la modelo. A cuatro años de estar separada del exfutbolista Fabián "Poroto" Cubero, el padre de sus tres hijas, aún no logran ponerse de acuerdo en cuestiones como la cuota alimentaria ni la venta de la casa que compartían antes del fin del amor.

Al respecto, Nicole estalló: "Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata", le habría dicho a la panelista Yanina Latorre, y agregó: "Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible".

El enojo de Neumann viene también a raíz del fallo judicial a favor que obtuvo Cubero en la causa que ella le había iniciado hace dos años, cuando fue a retirar a sus hijas al departamento de su ex y no le quisieron informar en donde estaban. Sobre ese punto, la rubia remarcó: "No me ganó ningún juicio. Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia, que México estaba para atrás".