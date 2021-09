Álvaro Morte enfrenta, en el final, a una jugadora imprevisible

03/09/2021 - 20:24 Pura Vida

El actor español Álvaro Morte, que regresó como "El Profesor" con el estreno en Netflix de la primera parte de la temporada final de "La casa de papel", la popular serie sobre un grupo de atracadores que realizan un multimillonario robo al Banco de España, prometió "espectáculo puro y duro".

La trama retomó en el mismo punto en el que lo dejó en abril de 2020: la banda de asaltantes de mameluco rojo y careta de Salvador Dalí lleva más de 100 horas encerrada en el Banco de España y continúan extrayendo el oro de la reserva acorazada, pero ese no es el mayor de sus problemas.

Tras la muerte de Nairobi (Alba Flores), el grupo vive uno de sus peores momentos adentro, y también afuera, ya que el "Profesor" ha sido encontrado y capturado por la inspectora Alicia Sierra, la sádica y manipuladora negociadora desahuciada por sus superiores que decidió avanzar contra los criminales por cuenta propia.

El ''Profesor'' estuvo contra las cuerdas en otras oportunidades, pero Sierra parece ser distinta. ¿Cómo describirías su duelo?

El duelo creo que es muy interesante, porque los dos son unos rotundos jugadores, pero cada uno tiene un estilo completamente distinto, y hay una cosa que perturba tremendamente al "Profesor" y es que Alicia Sierra es absolutamente imprevisible, no puede planificar cuando la tiene adelante. No la puede estudiar, porque no hay una línea lógica, o tiene una lógica que entiende solo ella.

El "Profesor" no solo se queda sin planes de acción, sino que además necesita ponerse a improvisar delante de un monstruo que no sabe cómo va a actuar.

¿Por qué son tan fascinantes para el público este tipo de delincuentes que cometen grandes robos? ¿Por qué resulta tan atractivo ponerse de su lado?

Si al espectador le toca que su banco le cobre una comisión que no corresponde, y ve que en una ficción le dan un golpe a ese banco, le alegra (risas). Creo que en términos generales cuando tú ves el lado humano de alguien en la ficción, es imposible no empatizar con ellos. Y por supuesto que "La casa de papel" está contada desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los malos; esa persona que te lleva de la mano en la ficción es con la que te vas a identificar.