Virginia Gallardo recorrerá la vida de Ricardo Fort en un ciclo especial

Aunque se negó a participar de la biopic "El comandante", sobre el fallecido millonario chocolatero, Virginia Gallardo sí aceptó conducir un especial sobre la vida de Ricardo Fort, en la pantalla de América, el cual se emitirá el domingo 5, a las 23.

"Ricardo Fort, a mi manera" mostrará la historia desconocida de la relación del empresario con su familia, sus fascinantes viajes, las anécdotas jamás contadas, los amores ocultos, los dolores profundos y todo aquello que no se dijo sobre el mediático que ganó popularidad durante su paso por el show de Marcelo Tinelli, donde supo oficiar de jurado del "Bailando".

"Todos estos años me han llamado, desde el homenaje en ShowMatch, desde el podcast, y no recuerdo las tantas veces que me han pedido de participar, para que vean que no es con la serie. Dije que no a la conducción de Fort night show, y me llega esto hoy, en otro momento de mi vida, después de todos estos ataques que recibí, y entonces dije '¿por qué no?'", reveló Gallardo, la panelista de "Intrusos" y una de las mujeres que más conoció a Fort, fallecido en 2013.

Y agregó: "Estoy feliz, agradecida por la oportunidad, por lo que me toca contar, Ricardo gusta, Ricardo llegó al corazón de todos, seguramente estarán esperando para disfrutarlo".